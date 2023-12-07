3 Saatte 30 Bin TL Kazandı! Ağaç Kavuğundan Mücevher Değerindeki Besini Çıkardı!

Van'ın Çatak ilçesinde bulunan ceviz ağacının kavuğunda, arılar bal üretti. 30 yıldır arıcılıkla uğraşan, "arı adam" lakaplı Abdulvahap Semo, ceviz ağacının kovuğundan 3 saatlik uğraşın sonunda 5 kilogram bal çıkardı. Semo, kilosu 6 bin liradan satılan bal için “Müşterilerimiz çoğu zaman ilaç niyetine satın alıyor.” dedi.

'Arı Adam' Abdulhavap Semo

Arıcılık faaliyeti ile bilinen Van'ın Çatak ilçesinde arılar, zaman zaman kendi kovanlarından çıkıp başka yerlere yerleşirler. Uzun yıllardır Çatak ilçesinde arıcılık yapan “Arı Adam” lakaplı Abdulvahap Semo, ceviz ağacının kovuğundaki 5 kilogramlık organik balı, 3 saatlik bir çaba sonucu ortaya çıkardı.

Yuvayı Bulmak İçin Dağ Tepe Aştı

Sema, dağı tepeyi aşarak arı kovanların yerini buluyor. Yaptığı kovan arama çalışmasında bu sefer, 3 saatlik bir çalışma sonucunda 5 kilogram organik bal elde etti. Kilogram değeri 6 bin lira olan baldan 3 saatte 30 bin liralık kazanç elde etti.

"İlaç Niyetine Satın Alıyorlar"

Balın organik olmasıyla beraber fiyatının da yüksek olduğunu söyleyen Arı Adam Semo, “Yuvadan 3 saatlik çalışma sonucu 5 kilograma yakın organik bal çıkardık. Bu bal az bulunduğu ve dış etkenlere maruz kalmadan üretildiği için kilogram fiyatı 6 bin liraya kadar ulaşan çok değerli ve özel bir baldır. Balın şifasını bilen müşterilerimiz çoğu zaman ilaç niyetine satın alıyor. Talep üzerine her yere gönderebiliyoruz.”

Çalışkan Arılar

Semo, bal çıkarma işleminin oldukça ince olduğunu anlattı. Ağaca ve bala zarar vermediklerini söyleyen Semo, balı aldıktan sonra kovuğu tekrar arının bal üretebileceği şekilde bıraktıklarını açıkladı. Aynı zamanda ağaca zarar vermemek için özel bir kapak kullandıklarını söyleyen Semo, yuvadaki balın ilaçsız ve el değmeden üretildiği için nadir bulunan bir özellik taşıdığını vurguladı.

Abdulvahap Semo'nun araştırmalar sonucu keşfettiği bal, 2 bin 800 rakımda bulunuyor. Ağaç balının kaya balından farkı olmadığını belirten Semo, her ikisinin de kovanlardan kaçan arıların güvenli bir yuva bulup organik bal ürettikleri nadir ürünler olduğunu dile getirdi.