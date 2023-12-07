İstanbul'da O İlçede Saat 16.00'ya Kadar Su Yok! İSKİ Uyardı: 7 Aralık Perşembe Günü Nerede Su Kesintisi Yaşanacak?

İstanbul'da yaşanan su kesintileri nedeniyle günlük hayat olumsuz etkilenebilmektedir. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi her gün su kesintilerinin yaşanacağı ilçeleri duyurmaktadır. Aynı zamanda bu kesintilerin saat kaça kadar devam edeceğini de bildiren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi bu şekilde olumsuz durumların önüne geçmeye çalışmaktadır. Peki 7 Aralık 2023 Perşembe günü hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?

7 ARALIK 2023 CUMA GÜNÜ İSTANBUL'DA NEREDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?

KADIKÖY:

Bostancı ve Suadiye Mahallesinde yaşanacak su kesintileri saat 16.00'ya kadar devam edecek. Su kesintisi içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızasından kaynaklanıyor.