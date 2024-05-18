Mossad'ın eski yöneticisi Ben Barak itiraf etti! "Savaşı kaybettik"

Mossad'ın 2009-2011 yılları arasında Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Ram Ben Barak, İsrail'in Gazze'ye karşı eylemlerinin sonuç vermediğini açıkladı. Ben Barak, İsrail devlet radyosunda süren savaşı değerlendirdi.

İSRAİL SAVAŞI KAYBETTİ

İtiraf niteliğinde açıklamalar yapan Ben Barak, "Bu, hedefi olmayan bir savaş ve bunu açıkça kaybediyoruz." ifadelerini kullandı. İsrail ordusunun daha önce savaştığı bölgelerde tekrar savaşmaya geri dönmek zorunda kaldığını söyleyen Ben Barak, bu durumun daha fazla kayıp yaşanmasına yol açtığını belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını değerlendiren Ben Barak, "Filistinli gruplar her gün İsrail askerlerinin öldürüldüğünü, yaralandığını, askeri araçların imha edildiğini duyuruyor ve bazı operasyonlarını belgeleyen video klipler yayınlıyor." dedi.

Eski Mossad Başkanı Ben Barak şöyle devam etti:

"Uluslararası sahnede de kaybediyoruz. ABD ile ilişkilerimiz ciddi bozulmaya sahne oluyor. Gazze savaşını kaybettik ve İsrail ekonomisi çöküyor."

HAMAS İSRAİL'E KAYIPLAR VERDİRMEYE DEVAM EDİYOR

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları bugün, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinin doğusunda, düzenlediği saldırılarda 15 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde de dün yaptığı açıklamada, "Son 10 gün içinde Kassam mensupları, savaşın tüm cephelerinde Siyonistlere ait tanklar, personel taşıyıcılar ve buldozerler dahil olmak üzere 100 farklı askeri aracı hedef aldı." demişti.