Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni atamaları gerçekleştirdi! Bazı isimler de görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yeni atamalar gerçekleştirdi. Bakanlıkta görevli bazı isimler de görevden alındı. Erdoğan imzalı kararlar, Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni atamaları gerçekleştirdi! Bazı isimler de görevden alındı
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yeni atamalar ve görevden almalar gerçekleştirdi. Söz konusu kararlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Buna göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Şükran Doğan görevden alındı.

Çalışma Genel Müdürlüğüne aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baş,
Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Ali Aybey,
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne Oğuz Tuncay,
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına İş Başmüfettişi Bekir Aktürk,
Strateji Geliştirme Başkanlığına İbrahim Esenkar,
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne Savaş Alıç,
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Ticaret Başmüfettişi Bülent Uğur Ecevit atandı.

Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcısı Metehan Özcan ve Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu üyesi Abdülkadir Bülent Aytaç görevden alındı.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Engin Akyol ve Mustafa Işık,
Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine Murat Doğanay,
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Necmettin Öz,
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdür Yardımcılığına Mürsel Baki getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama ve görevden almalar! Kararlar Resmi Gazete'de yayımlandıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama ve görevden almalar! Kararlar Resmi Gazete'de yayımlandıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

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