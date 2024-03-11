Sahurda kesinlikle yemeniz gereken sizi gün boyu tok tutacak yiyecekler!
Ramazan ayının gelişiyle size sahurda yediğiniz taktirde gün boyu tok tutacak yiyecekleri listeledik! Bu gıdaları tüketerek Ramazan ayı boyunca daha az açlık hissi ile orucunuzu tutabilirsiniz!
Omega-3 yağ asitleri, protein ve vitaminler bakımından zengin olan balık, kas sağlığını destekler ve enerji seviyesini korur. İzgara veya buğulama olarak tüketildiğinde hafif ve sindirimi kolay bir seçenektir.
Mercimek çorbası, protein ve lif bakımından zengin bir seçenektir. Sindirimi yavaşlatır, kan şekerini dengeleyerek uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur. Ayrıca, içerdiği demir ve folat ile enerji seviyesini korur. Gün boyu tok kalabilmeniz için güzel bir çorbadır.
Lif, vitamin ve mineral bakımından zengin olan taze meyve ve sebzeler, sindirimi kolaylaştırır ve vücuda gerekli besin maddelerini sağlar. Özellikle su içeriği yüksek olan meyveler, susuzluğu giderir ve su ihtiyacını karşılar. Sahurda kesinlikle tüketmelisiniz.
Ceviz, badem ve fındık gibi kuruyemişler, sağlıklı yağlar ve protein bakımından zengin olmalarıyla bilinir. Oruç tutanlar için önemli olan uzun süreli tokluk hissi sağlarlar. Ayrıca, içerdikleri antioksidanlar sayesinde hücreleri koruyarak sağlığı desteklerler.