Sahurda kesinlikle yemeniz gereken sizi gün boyu tok tutacak yiyecekler!

Mercimek çorbası, protein ve lif bakımından zengin bir seçenektir. Sindirimi yavaşlatır, kan şekerini dengeleyerek uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur. Ayrıca, içerdiği demir ve folat ile enerji seviyesini korur. Gün boyu tok kalabilmeniz için güzel bir çorbadır.