4 bin 400 yıllık sır perdesi aralanıyor! Gizli odalar bulundu!

Daha önce yüzlerce filme ve belgesele konu olan Mısır Piramitleri'nin bugün bir sırrı daha ortaya çıktı. Antik çağın en ihtişamlı inşalarından biri olan Sahura Piramidi'nin gizemi binlerce yıl sonra çözüldü.

Piramidi inceleme altına alan Würzburg Julius-Maximilians Üniversitesi'nden bir ekip, hiç keşfedilmemiş gizemli odalar buldu. Yıllara meydan okuyan bu heybetli yapılar hakkında araştırmalarına devam eden arkeologlar yeni bir gizemin kapısını araladı.

Tarihçi Heredot'un da içinde bulunduğu ünlü isimler başta olmak üzere birçok kişi tarafından farklı teorilerle sırrı çözülmeye çalışılan piramitlerin nasıl yapıldığı, içinde neler bulunduğu ve yapısal özellikleri büyük merak uyandırdı. Piramidin altyapısını sağlamlaştırmak ve çökmesini önlemek için harekete geçen ekip, 3D lazer taramayı kullanarak detaylı araştırmalar yaptı.

Restorasyon çalışmaları sırasında açılan bir koridor sayesinde piramitte daha önce keşfedilmemiş odalar bulan ekip, bu odaların ana bir işlevi olmasa da muhtemelen depo alanları olarak kullanıldığını tahmin ediyor.

Öte yandan ekip, daha önce hiç keşfedilmemiş sekiz depo odasına giden gizli bir geçidi de ortaya çıkardı.

Dr. Mohamed Ismail Khaled liderliğindeki ekip, "Bu çığır açan proje, Sahura piramidinin ve tarihsel öneminin anlaşılmasında önemli bir kilometre taşını temsil ediyor" ifadelerini kullandı.