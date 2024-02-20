İsrail hastaneyi kuşattı! Hastalar mahsur kaldı!

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, İsrail askerlerinin kuşatması altındaki Nasır Hastanesinde hastaların hala mahsur olduğunu duyurdu.

İsrail hastaneyi kuşattı! Hastalar mahsur kaldı!

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada, hastanedeki 18 hastanın sahra hastanelerine nakliye edildiği belirtildi.

Ancak 118 hastanın, hala hastanede mahsur olduğu ifade edilen açıklamada, "İşgal güçlerinin askeri kışlaya dönüştürdüğü Nasır Hastanesindeki durum, felaketin ötesine geçti; personel ve hastaların hayatına doğrudan tehdit oluşturuyor." ifadesi kullanıldı.

Hastanede, elektrik, su, yiyecek, çocuk sütü, oksijen olmadığı, zor vakalar için uygun tıbbi bakımın bulunmadığı aktarılan açıklamada, uluslararası kuruluşlara, hastanenin militarizasyonuna son verilmesi, yeniden faaliyete geçmesi, tüm insani ve tıbbi ihtiyaçlarının karşılanması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.

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Kaynak: TRT Haber

# israil # gazze # filistin
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