Diyanet'ten Feyza Altun için suç duyurusu!

Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medya hesabından "dini değerlere hakaret ettiği" ettiği gerekçesiyle avukat Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulundu.

Diyanet'ten Feyza Altun için suç duyurusu!
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Başkanlığın hukuk müşavirlerince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Altun'un şeriata yönelik paylaşımıyla, ahlak ve edep sınırlarını aştığı, insan haklarına açıkça saldırdığı, toplumu bir arada tutan en temel dinamiklerden dini inançlara ve değerlere hakaret ettiği savunuldu.

Altun'un paylaşımlarının, Anayasa'ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı olduğu öne sürülen dilekçede, paylaşımın tahkir edici, kaba, sert, incitici ve hakaret edici seviyede olduğu, vatandaşların dini inançlarına, kutsallarına, değerlerine saldırı niteliği taşıdığı aktarıldı.

Dilekçede, Altun hakkında, "dini ve kutsal değerlere hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, aşağılama" suçlarından kamu davası açılması istendi.

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Kaynak: TRT Haber

# feyza altun # diyanet
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