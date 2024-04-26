Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Peters'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Peters'i kabul etti
Editör: Yağmur Biçen

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Peters'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Kabule Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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