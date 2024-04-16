ABD Hazine Bakanı Yellen'dan İran'a yaptırım tehditi

Yellen, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasının başında İran'ın hafta sonu İsrail'e yaptığı saldırıya değinen Yellen, "Hazine, İran rejiminin kötü niyetli ve istikrarı bozan faaliyetlerini engellemeye devam etmek amacıyla yaptırım yetkimizi kullanmak üzere müttefiklerimizle birlikte çalışmaktan çekinmeyecektir." dedi.

Yellen, geçen hafta sonu gerçekleşen saldırılardan Kızıldeniz'deki Husi saldırılarına kadar İran'ın eylemlerinin, bölgenin istikrarını tehdit ettiğini vurgulayarak bunun, ekonomik etkilerinin olabileceğini dile getirdi.

Orta Doğu'daki gerilimin küresel ekonomiye etkisine ilişkin bir soru üzerine Yellen, bazı etkilerinin görüldüğünü ancak geniş çaplı olmadığını söyledi.

Çatışmanın daha geniş bölgesel ve küresel bir çatışmaya dönmemesi için kontrol altına alınması gerektiğini ifade eden Yellen, Orta Doğu'daki bazı ülkelerin ekonomileri üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirtti.

Yellen, yaptırım konusunda ise gelecek günlerde İran'a karşı ek yaptırımlar uygulanmasını beklediğini ifade etti.

İran'ın petrol ihraç etme kabiliyetini azaltmak için çalıştıklarını ancak İran'ın bir miktar petrol ihraç etmeye devam ettiğini vurgulayan Yellen, bu konuda yapılabilecek daha çok şey olabileceğini söyledi.