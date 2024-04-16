Hatay'da bir çiftçi bahçesini sürerken 22 sikke altın buldu!
Hatay'da bir çiftçi, bahçesini sürerken bulduğu 22 sikkeyi jandarma ekiplerine teslim etti.
Medeniyetler beşiği Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Saçaklı Mahallesi'nde tapulu arazisini süren İsmet K. 22 sikke buldu.
Durumu jandarmaya bildiren İsmet K. bulduğu sikkeleri ekiplere teslim etti.
Jandarma ekipleri Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 22 sikkeyi Hatay Müze Müdürlüğüne teslim etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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