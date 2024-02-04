ABD ve İngiltere yine Yemen'e saldırdı! Savaş uçakları çok sayıda kenti vurdu

ABD ve İngiltere bir kez daha Yemen'e saldırdı. Başta başkent Sana olmak üzere çok sayıda kent ABD ve İngiliz savaş uçaklarının hedefi oldu. Ensarullah Hareketi ise Gazze'de soykırım son bulana kadar askeri operasyonlara devam edeceğini açıkladı.

ABD ve İngiltere yine Yemen'e saldırdı! Savaş uçakları çok sayıda kenti vurdu

ABD ve İngiltere, Yemen'e yeni bir saldırı düzenledi. ABD ve İngiltere, başkent Sana'nın yanı sıra Zemar, Hacce, Hudeyde, Taiz ve El-Beyda kentlerini vurdu.

Ensarullah Hareketi'nden yapılan açıklamada ABD ve İngiltere'nin Yemen'de 30'dan fazla noktayı hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada ABD ve İngiliz saldırganlığının Yemen'in pozisyonun değiştirmeyeceği vurgulandı.

ABD ve İngiltere'nin saldırılarının karşılıksız kalmayacağını belirten Ensarullah Hareketi Siyasi Büro Üyesi Muhammed El-Bukhaiti "Gazze'deki soykırım suçları durana ve halkı üzerindeki abluka kaldırılana kadar İsrail'e karşı askeri operasyonlarımızın devam edeceğini teyit ediyoruz. Bize ne pahasına olursa olsun." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin Sana'daki Merkez Yedek Kuvvetleri İsrail 'e karşı kara tatbikatı icra etti.

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