ABD'den Irak'ta Haşdi Şabi karargahına hava saldırısı!

Irak'ın Babil vilayetinde Şii milis güçlerden oluşan Haşdi Şabi'ye bağlı karargaha ABD tarafından hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

ABD'den Irak'ta Haşdi Şabi karargahına hava saldırısı!
Editör: Yağmur Biçen

Haşdi Şabi Babil Basın Ofisi "Facebook" hesabından yapılan açıklamada, "Babil'de askeri Kalso Üssü'ndeki Kalkan, Seraya el-Cihad ve Nuhba Müdürlüğü'ne ABD tarafından düşmanca hava saldırısı düzenlendi." ifadesi yer aldı.


Açıklamada, söz konusu saldırıda ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.

İntihar etmek için 4'üncü kattan atlayan kişi, başka bir şahısın üzerine düştüİntihar etmek için 4'üncü kattan atlayan kişi, başka bir şahısın üzerine düştüYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# ırak # israil # filistin
Çok Okunanlar
İntihar etmek için 4'üncü kattan atlayan kişi, başka bir şahısın üzerine düştü
İntihar etmek için 4'üncü kattan atlayan kişi, başka bir şahısın üzerine düştü
İstanbul Tabip Odası Değişim Grubu adaylarını tanıttı!
İstanbul Tabip Odası Değişim Grubu adaylarını tanıttı!
Ersin Tatar: "KKTC, Türkiye ve Azerbaycan tıpta güç birliği yapmalı"
Ersin Tatar: "KKTC, Türkiye ve Azerbaycan tıpta güç birliği yapmalı"
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür Tokat depremi sonrası ateş püskürdü!
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür Tokat depremi sonrası ateş püskürdü!
Meteorolojiden kritik uyarı: sağanak yağışlar geri döndü!
Meteorolojiden kritik uyarı: sağanak yağışlar geri döndü!
Öne Çıkanlar CIA Direktörü Willam Burns Rusya Ukrayna savaşının gerçeğini itiraf etti | ULUSAL HABER CIA Direktörü Willam Burns Rusya Ukrayna savaşının gerçeğini itiraf etti | ULUSAL HABER Petrol krizi ve Ajda Pekkan! Pet'r Oil şarkısıyla Eurovision'a katılmamızın üzerinden 44 sene geçti! Petrol krizi ve Ajda Pekkan! Pet'r Oil şarkısıyla Eurovision'a katılmamızın üzerinden 44 sene geçti!