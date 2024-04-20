ABD'den Irak'ta Haşdi Şabi karargahına hava saldırısı!

Haşdi Şabi Babil Basın Ofisi "Facebook" hesabından yapılan açıklamada, "Babil'de askeri Kalso Üssü'ndeki Kalkan, Seraya el-Cihad ve Nuhba Müdürlüğü'ne ABD tarafından düşmanca hava saldırısı düzenlendi." ifadesi yer aldı.



Açıklamada, söz konusu saldırıda ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.