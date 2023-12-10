ABD'li Dergi Yine Türkiye'yi Hedef Aldı



Daha önce de pek çok kez Türkiye düşmanı makaleleriyle gündeme gelen ABD’li Foreyn Polisi Dergisinde, Türkiye'nin NATO üyeliğini tartışma açan bir makale yayımlandı.



Türkiye’nin, İsveç’in NATO üyeliğini henüz onaylamadığı hatırlatılan yazıda, Ankara’nın, Rusya tehdidini engellemek için çaba göstermediği ifade edildi.



Yazıda, ABD’nin, Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’ye desteği yinelendi. PKK’nın yönettiği Suriye Demokratik Güçleri, “DEAŞ ile mücadeledeki en etkili kuruluş” olarak nitelendi. Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyindeki terör operasyonları hedefe konulurken, “Ankara’nın SDG'ye karşı askeri saldırıları, ABD ordusunu bir Türk İHA’sını düşürmek zorunda bıraktı.” ifadeleri kullanıldı.



Makalede, Yunanistan ve Doğu Akdeniz konusunda da Türkiye’yi suçlayan ifadeler yer aldı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'in emniyet ve güvenliğini baltaladığı iddia edildi.



NATO üyesi olan Türkiye’nin güvenlik kaygılarından hiç söz edilmeyen yazıda, buna karşın NATO üyesi olmayan İsrail’in çıkarlarına geniş yer verildi. HAMAS ve Filistin Direnişine desteğini açıklayan Ankara, terör örgütlerine destek vermekle suçlandı.



Yazıda, “NATO için hayati önem taşıyan güvenlik çıkarlarını seçtiğinizde, ittifakı aktif olarak baltalayan bir Türkiye bağlantısı keşfedeceksiniz. Türkiye'nin NATO üyeliğini yeniden değerlendirmenin zamanı geldi.” ifadelerine yer verildi.





