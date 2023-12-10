Atatürk Meğer Oraya Gömülmek İstemiş! İlk Kez Duyacaksınız...

Prof. Dr. Afet İnan, 'Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler' eseridne Gazi'nin sağlığında kabri olmak üzere iki yerden bahsettiğini ifade ediyor:

Ancak yine o akşam ileri sürülen bir fikrin kendisini çok mütehassis ettiğini bugün gibi hatırlıyorum: Ülkenin bütün sınır boylarından getirilecek toprak üzerinde yatmak. Recep Peker hararetle bu fikrin sembolik savunmasını yapmıştı. Atatürk böyle bir fikrin uygulanmasından ancak fani vücudu için haz ve gurur duyacağını belirtirken bana bakarak ‘Bunu unutma’ demişti. Gösterilen mezar yeri için Atatürk olumlu veya olumsuz bir görüş belirtmemiş ancak yurdun her tarafından gelerek harmanlanacak toprağa yatmayı gönülden arzu etmişti.”

'Hatıralarım Çankaya'da Yaşayacak'

Ömrünü milletine adayan, milleti için hep en iyisini arzulayan Atatürk, en iyi mezar yerini seçmeyi dahi kendisine çok görmüştür. Kararı çok sevdiği milletine bırakır lakin kabri nerede olursa olsun hatıralarının yaşayacağı yer olarak Çankaya’yı işaret eder. Afet İnan Atatürk’ün bu konuya dair görüşlerini de anılarında paylaşır:

“1932 yılının yaz aylarında bir gündü. Çankaya’daki Pembe Köşk’ün yapılması bitmiş, döşenmiş ve oraya taşınılmıştı. O sırada Atatürk’ün mumdan yapılmış iki cam arasına konmuş bir resmini getirmişlerdi. Bu resim ancak ışık vuruğu zaman görülebiliyordu ve kırılmasın diye de iki pencerenin arasına koymuştum. Akşam çiftlikte bazı davetlilerle Marmara Köşk’üne yemeğe gitmiştik. Mustafa Kemal sofrada gündüz gördüğü bu resmi anımsatarak konuşmaya başlamıştı. Tarihteki mumya yapmak âdetinin evreleri üzerine durduktan sonra bir ara kendisi ‘Beni milletim nereye isterse oraya gömsün, fakat benim hatıralarımın yaşayacağı yer Çankaya olacaktır’ demiştir. Atatürk burada insancıl bir duyguyla yaşadığı yere bağlılığını ifade etmişti. Ancak mezarı olacak yer için bir dileğini başka hiçbir zaman vasiyet şeklinde bizlere bildirmedi.”

Vasiyeti Tutulmadı Mı?

Öte yandan süreli yayın yapan Kırmızı Çizgi dergisinde yayınlanan bir makalede ise, Atatürk'ün Gazi Orman Çiftliği'ne gömülmeyi vasiyet ettiği öne sürülüyor:

Atatürk, Gazi Orman Çiftliğine defnedilmek istiyordu. Atatürk`ün vasiyetini bilenler, Anıtmezar`ın Gazi Orman Çiftliği`ne yapılmasını savundular. Çiftliğin yeşilliğini, gezi yeri oluşunu ve Atatürk`ün, kendisi tarafından kurulan bölgeye defnedilmesi halinde, yaşadığı zamana ait anılarının içinde mutlu olacağı savunuldu.Ancak, bu görüşe karşı olanlar da vardı. Karşı görüştekiler, Gazi Orman Çiftliğinin, gazinoları, bahçeleri ve türlü eğlence yerleri ile Ankara halkının belli başlı bir gezi yeri olduğuna dikkat çekerek; "Atatürk`ü buraya gömmek, burada kaynayan neşeli hayatı söndürebilir. Gerçekten bir hayat kaynağı olan ve ölmüş sanılan bir ulusu canlandıran Atatürk`ün ölüsü, daha sessiz bir yere yatırılmalı. Çünkü Ata, Orman Çiftliği`ni bir mezarlık değil, bir dinlenme ve eğlence yeri olarak yaptırmıştı." görüşünü savundu.

Ata Yeşile Hasret

Fırsat buldukça kır gezilerine çıkan Atatürk ömrünün son günlerinde yeşile hasret kalmış, bu özlemini de sık sık ifade etmiştir. Odasında asılı duran doğa manzaralı tabloya bakarak, doğayı tanımlayan şiirler okuyarak kendisini teselli ettiğini yine Afet İnan anlatır:

“Mustafa Kemal, bir sahil çocuğu olduğu için denizi çok severdi. Fakat son hastalık günlerinde hasret çektiği yer bir çam ormanlığı olmuştur. Bunu ifade etmesine vesile olan da kendisine hediye edilmiş olan ormanlık ve çayırlık bir manzara tablosudur. Ona yattığı yerden uzun uzun bakar ve yanına girdiğim zaman ‘Bana memleketimizin ormanlık güzel yerlerinden tanıdıklarını anlat, oralara gidelim, ağaçlar altında dolaşabileyim, basit bir hayata kavuşalım, arzum yeşillik ve ağaçlık fakat yaz kış yeşil duran ağaçlar arasında olmaktır’ diyen ıstırap dolu hasta sesi hâlâ kulaklarımda akisler yapıyor.

O hastalığının ağırlığını anlamıştı ve kurtulamayacağını biliyordu. Fakat etrafındakilere ümitsizlik vermek istemediğinden yaşayacağı yeni yerler arar gibiydi. Bugün anlıyorum ki yeşilliğin sonsuzluğunda son uykusunu uyumak arzusunu vasiyet etmek istemiştir. Atatürk’ün yeşile hayranlığı Faruk Nafiz Çamlıbel’in şu şiirini tekrarladığı zamanlarda ne kadar belli olurdu:

Yeşil hem de! Ben bu rengi taşırım her zaman can köşemde. Yeşilde ne arar da bulamaz insanoğlu? Yeşil bu... Varlık dolu, gök dolu, umman dolu. Bir ucu gözlerinde, bir ucu engindedir, Meyve veren ağaçlar bu çini rengindedir. Bu çini rengindedir bahar, deniz, kır orman Bana Tanrım gözükür yeşil dediğim zaman

'Vatan Partisi, Türkiye'yi Çankaya'dan Yönetecek!'

Dipnot olarak Vatan Partisi, 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için yayımlanan seçim bilgirgesinde Çankaya'nın tarihsel önemine atıf yaparak "Vatan Partisi, Türkiye’yi Çankaya’dan yönetecektir. Çankaya’dan yönetim, devrimci ve halkçı yönetimdir" ibaresine yer vermişti.