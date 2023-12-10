ABD'li Rektörlere Gazze Baskısı

ABD’nin 3 büyük üniversitesinin rektörleri, kampüslerdeki Filistin gösterileriyle ilgili ABD Kongresinde ifade verdi.

Geçen hafta yapılan ve 5 saat süren sorguda üniversite rektörleri, öğrencilerin İsrail karşıtı söylemlerine katılmamakla birlikte gösterilerin "ifade özgürlüğü sınırları içinde" olduğunu söyledi. Harvard ve MIT yöneticileri de benzer ifadeler kullandı.

Bu açıklamalar antisemitizm suçlamalarına yol açtı. Kongre'nin 70 üyesi, rektörleri görevden almaları için 3 üniversitenin yönetim kurullarına çağrı yaptı.

Pennsylvania Üniversitesi rektörü Liz Magill, Filistin - İsrail savaşı nedeniyle Amerika'da istifa etmek zorunda kalan ilk üniversite yöneticisi oldu.

Temsilciler Meclisinin cumhuriyetçi üyesi Elise Stefanik istifa haberinden sonra "Biri gitti, kaldı iki." diyerek Harvard ve MIT'yi işaret etti.