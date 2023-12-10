Biden Senato'nun Kararını Çiğnedi! İsrail'e Destek İçin Acil Durum Yetkisini Kullandı

ABD Başkanı Joe Biden, ABD senatosundan yediği tokadı hazmedemedi. Senato'nun reddettiği İsrail'e destek tasarısını "acil durum" yetkisini kullanarak yürürlüğe koydu.

ABD Senatosu'nda İsrail ve Ukrayna'ya yönelik 110 milyar dolarlık acil güvenlik yardımı sağlayacak harcama tasarısı, Cumhuriyetçi Partili senatörlerin vetosuna takılarak reddedilmişti.

Biden, Senato'nun askeri destek tasarısını reddetmesini kabul etmedi. İsrail lobisinin de baskısıyla acil durum yetkisini kullandı. İsrail'e 13 bin 981 adet tank mermisinin satışına onay verdi.

Açıklamayı ABD Savunma Bakanlığı yaptı. Tank mermilerinin İsrail'e teslimatı için Silah İhracatı Kontrol Yasası’ndaki acil durum yetkisinin kullanıldığı duyuruldu.

Biden yönetimi söz konusu tank mermilerini İsrail’e vermek için ABD Kongresi'nden onay istemişti. Senato'dan veto yiyen tasarı, değeri 500 milyon dolardan fazla olan 45 bin tank mermisini içeren daha büyük bir silah satışının parçası.