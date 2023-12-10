İsrail'den Gazze'nin Güneyine Saldırı! 10 Sivil Öldürüldü

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde bir evi bombaladı. Saldırıda 10 sivil hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralandı.

İsrail'den Gazze'nin Güneyine Saldırı! 10 Sivil Öldürüldü
Son Güncelleme:

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. İnsani aranın ardından artan saldırılar sonucunda can kayıpları da artmaya başladı.

Son olarak İsrail ordusu, Gazze'nin güneyine saldırı düzenledi. İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Ham Yunus kentinde bir evi bombaladı. Hava saldırısı sonucu çoğu çocuk 10 sivil yaşamını yitirirken onlarca kişi de yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail topçu birliklerinin de Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'nin çevresini top atışına tuttuğuna işaret edildi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Balah bölgesinin yanı sıra Nusayrat, el-Magazi, ez-Zavayide kamplarına yoğun saldırılar düzenlediği ifade edilen haberde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde de saldırılarını sürdürdüğüne dikkat çekildi.

12 İlde Kahramanlar-33 Operasyonu! Teröristlere Ağır Darbe12 İlde Kahramanlar-33 Operasyonu! Teröristlere Ağır DarbeGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil # gazze # operasyon
Çok Okunanlar
İstanbul'a Lapa Lapa Kar Yağacak!
İstanbul'a Lapa Lapa Kar Yağacak!
Dış politikada gelinen nokta: Yunanistan'da taviz Suriye'de düşmanlık
Dış politikada gelinen nokta: Yunanistan'da taviz Suriye'de düşmanlık
Tokat'ta Feci Trafik Kazası!
Tokat'ta Feci Trafik Kazası!
12 İlde Kahramanlar-33 Operasyonu!
12 İlde Kahramanlar-33 Operasyonu!
Karı Koca Korkunç Kazada Can Verdi!
Karı Koca Korkunç Kazada Can Verdi!
Öne Çıkanlar Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu itirafı! 'Ülkenin felaketi' diyerek açıkladı Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu itirafı! 'Ülkenin felaketi' diyerek açıkladı İskoçlar Çetesi Kimdir? İskoçlar Çetesi Kimdir?