İsrail'den Gazze'nin Güneyine Saldırı! 10 Sivil Öldürüldü

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. İnsani aranın ardından artan saldırılar sonucunda can kayıpları da artmaya başladı.

Son olarak İsrail ordusu, Gazze'nin güneyine saldırı düzenledi. İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Ham Yunus kentinde bir evi bombaladı. Hava saldırısı sonucu çoğu çocuk 10 sivil yaşamını yitirirken onlarca kişi de yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail topçu birliklerinin de Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'nin çevresini top atışına tuttuğuna işaret edildi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Balah bölgesinin yanı sıra Nusayrat, el-Magazi, ez-Zavayide kamplarına yoğun saldırılar düzenlediği ifade edilen haberde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde de saldırılarını sürdürdüğüne dikkat çekildi.