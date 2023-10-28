ABD'li Yahudiler İsrail'i Protesto Etti

ABD’de, barış yanlısı Yahudi gruplar, İsrail'in Gazze operasyonunu durdurması için New York'taki ünlü Grand Central tren garını işgal etti. Kalabalık grup Gazze için "acil ateşkes" çağrısı yaptı. Netenyahu yönetimini protesto etti, "Bizim adımızı kullanarak soykırım yapmanıza göz yummayacağız" sloganları atıldı. Polis Yahudi grupların düzenlediği gösteriye müdahale etti. Gara giriş çıkışları kapattı. Eyleme devam etmek isteyenler yaka paça gözaltına alındı.