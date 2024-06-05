ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğine saldırı

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendi. Lübnan ordusundan ve ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinden saldırıya ilişkin açıklama geldi. Suriye uyruklu olduğu belirtilen saldırganın Lübnan güçleri tarafından vurularak yaralandığı ve hastaneye nakledildiği ifade edildi.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğine saldırı
Editör: Yasin Kerim Aşan

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Konuyla ilgili Lübnan ordusunun X hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, ABD Büyükelçiliğine ateş açan kişinin Suriye uyruklu olduğu belirtildi. Saldırganın Lübnan güçleri tarafından vurularak yaralandığı ve sonrasında tedavi amaçlı hastaneye nakledildiği ifade edildi.

Saldırıya ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedildi. Büyükelçilik çevresine konuşlandırılan ordu birliklerinin çevrede inceleme yaptığı ve bölgenin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemlerin alındığı vurgulandı.

Öte yandan, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinin X hesabından da saldırıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada büyükelçiliğin girişine yakın bir yerde "hafif silahlarla ateş açıldığı" bildirildi. Açıklamada, "Lübnan Ordusu, İç Güvenlik Birimleri ve güvenlik ekibimizin hızlı tepkisi sayesinde Büyükelçiliğimiz ve ekibimiz güvende." ifadelerine yer verildi.

Soruşturmaların devam ettiği ve Lübnan'daki kolluk kuvvetleriyle yakın temasın sürdüğü kaydedildi.

LÜBNAN BAŞBAKANI MİKATİ'DEN YAZILI AÇIKLAMA

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından yazılı açıklamada bulundu.

Necib Mikati, ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve olaya karışanların yakalanması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Açıklamaya göre, Mikati, Savunma Bakanı Maurice Slim ve Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ile görüşmelerde bulundu.

Mikati ayrıca ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Anne Johnson'ın Lübnan dışında bulunması nedeniyle büyükelçilik çalışanlarıyla telefonda görüştü.

LÜBNAN BASININDAN İDDİALAR

Beyrut merkezli LBCI TV'nin de aralarında bulunduğu Lübnan medyası ise saldırganlardan birinin öldürüldüğünü, diğerinin yaralı şekilde gözaltına alındığını iddia etti.

Haberlerde, saldırıda büyükelçilik korumalarından birinin yaralandığı, üçüncü saldırganın yakalanması için de çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Söz konusu iddialara ilişkin Lübnan'daki resmi makamlardan ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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