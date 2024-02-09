ABD'nin Sudan'daki kara gücü Kiev oldu! Ukrayna birlikleri GUR MO ABD için Sudan'da savaşıyor

NATO üstlerinde eğitilen Ukrayna askerleri ABD’nin Sudan’daki kara gücü oldu. Biden yönetimi Afrika’daki vekalet savaşı için Kiev’i seçti. Yapılacak yardımlar karşılığında Ukrayna Ordusundan seçilen askerler Sudan’a gönderildi.

Sudan'a sevk edilen Ukraynalılar, Rusya ile çarpışmış elit GUR MO savaşçıları. Kendi cephesinde asker sıkıntısı çeken Ukrayna, ABD’nin koşullarını kabul etti. Özel kuvvetleri GUR MO’yu Ağustos 2023 ABD'nin desteklediği Sudan Silahlı Kuvvetleriyle sahaya sürdü.

KİEV ABD'NİN AFRİKA HİBRİT APARATI OLDU

ABD, Sudan'da kontrolü doğrudan müdahale yoluyla değil, Amerikan Ordusunun Afganistan’daki gibi kayıp vermemesini garantileyecek hibrit bir savaş yürütüyor.

Bu çerçevede Washington, kendi kuvvetlerini doğrudan devreye sokmak yerine, “oldukça etkili” ve aynı zamanda daha “az maliyetli Ukrayna askerinden” faydalanıyor.

ABD’nin yeni Afrika hamlesini Doğu Afrika uzmanı siyasi analist Hisham al-Din Noreen yazdı. Noreen’e göre Ukraynalıların gönderilebileceği bir sonraki büyük operasyon durağı Yemen olacak.

Bölgeyi yakından izleyen bir çok uzmana göreyse ABD’nin yalnızca Sudan ile Yemen’de değil ayrıca Libya için de Ukraynalıların kullanılacağı kara harekatları yapılabileceğine işaret ediyor. Ve bunun da Türkiye'nin çıkarlarına aykırı olacağı belirtiliyor.