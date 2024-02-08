Ukrayna Genelkurmay Başkanı görevden alındı

Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, ordu yönetimini değiştirme kararı aldıklarını duyurdu. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı. Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy'i atadı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı görevden alındı
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Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov Bir süredir Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy ile arasında anlaşmazlıklar bulunan Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujni'nin görevden alındığını duyurdu.

Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy'i atadı.

Karara dair konuşan Ukrayna Devlet Başkanı "Bir değişikliğin zamanı geldi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin hangi yenilenmeye ihtiyacı olduğunu görüştük. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yenilenen liderliğinde kimlerin yer alabileceğini de görüştük. Bu yenilenmenin zamanı şimdi." dedi.

Zelenskiy ile Zalujni arasında bir süredir Rusya ile yapılan savaşa dair farklı düşüncelerin olduğu iddia ediliyordu. Zalujni'nin hükümeti devirme ihtimalinin bulunduğu ve kendisinin başa geçme isteği olduğu da öne sürülmüştü.

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# Ukrayna # genel kurmay başkanlığı
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