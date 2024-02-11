ABD'nin Suriye'deki üssüne kamikaze operasyonu

Suriye'nin Deyrizor kentinde Fırat Nehri'nin batı yakasındaki direniş örgütleri, gece saatlerinde ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ndeki üsse İHA’larla operasyon girişiminde bulundu.

ABD'den henüz saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Haseke ve Deryrizor'da ABD ordusunun üsleri, Ekim 2023’ten bu yana sık sık roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA'larla hedef alınıyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde bulunyor.