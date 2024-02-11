Adıyamanlılar, Taşkale Köyü Derneğinde Vatan Partisi ile buluştu

İstanbul’da yaşayan Adıyamanlılar Taşkale Köyü Derneği’nde Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan ve Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Süleyman Alpaydın’la buluştu. Adıyamanlılar, İstanbul’daki sorunlarını Vatan Partisi'ne anlattı.

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Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başka Adayı İbrahim Okan Özkan ve Bahçelievler Belediyesi Başkan Adayı Süleyman Alpaydın ile Adıyaman Taşkale Köyü Derneği’nde Adıyamanlılarla bir araya geldi.

İstanbul’da yaşayan Adıyamanlılar dertlerini Vatan Partisi’ne anlattı. Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başka Adayı İbrahim Okan Özkan “Vatan Partisi’nin köklü çözümleri var” dedi. İbrahim Okan Özkan, yaptığı açıklamada, "Sorunları biliyoruz biz de yaşıyoruz radikal çözümlerimiz var, tüm sorunların başında nüfus geliyor Anadolu'ya göçü arttıracağız, kentsel dönüşümü rant için değil halk için yapacağız." ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Süleyman Apaydın Bahçelievler’deki sorunları anlattı. Apaydın, Bahçelievler halkına seslendi. “Sorunları bitirelim vatandaşa yakışır bir hizmet getirelim” dedi. Apaydın açıklamasında, "İstanbul’un sorunları saymakla bitmez çünkü yönetenlerde bunları bitirecek irade yok. Biz o sorunları bitirmeye size yakışır hizmeyt getirmeye adayız." ifadelerini kullandı.

Konuşmların ardından keyifli dakikalar yaşandı, çiköfteler yoğuruldu, türküler söylendi.

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# vatan partisi # İbrahim Okan Özkan # istanbul
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