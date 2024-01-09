Afrika Sahasında Neler Oluyor?

Aksa Tufanı başladığı günden beri Kızıldeniz’de hareketlilik de arttı. Yemen Silahlı Kuvvetleri, Kızıldeniz üzerinden İsrail’in ticaretine ket vurmak için çeşitli saldırılar düzenliyor.



Uluslararası basında Yemen’in İsrail’e verdiği gözdağı daha çok yer edinse de Amerika Birleşik Devletleri Afrika sahasını kuşatma planlarını işletiyor.



Amerika’nın Afrika ülkelerinde kargaşa yaratarak, yönetimlerini kontrol altına alma planlarının odağında ise Sudan yer alıyor. ABD, coğrafi konumundan dolayı Sudan'a askeri olarak yerleşme planları kuruyor.