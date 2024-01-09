Faruk Koca Hakim Karşısında

Ankaragücü – Çaykur Rizespor maçının ardından Eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırısının ilk duruşması görüldü. Koca ve 4 sanık hâkim karşısına çıktı.



Duruşma Ankara Batı 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.



Savunma yapan Faruk Koca, iddianamede yer alan "Halil Umut Meler'i tehdit ettiği" suçlamalarının doğru olmadığını söyledi. Koca’nın ifadeleri üzerine söz alan Meler, “Tehdit sözünü doğrudan duydum. Şikâyetçiyim” dedi.



Tanık olarak dinlenen hakem Kerem Ersoy da Faruk Koca’nın, Halil Umut Meler’i tehdit ettiğini söyledi. İki sanığın da Meler’e tekme attığını belirten Ersoy, "Aynı maçta hakem olarak görev yapmaktaydım. Maç sonu müştekinin yanında dururken Faruk Koca müştekiye yumruk attı. Bize yönelik ‘Sizi bitireceğim’ ve Meler’e de ‘seni öldüreceğim’ dedi.” ifadelerini kullandı.



Tanık hakem Ömer Tolga Güldibi de Faruk Koca’nın tehdit ettiğini söyledi.



Mahkeme heyeti Meler’i Adli Tıp Kurumu’na sevk ederek rapor almasını istedi. Sanıkların duruşmalara katılmasının zorunlu olmadığına karar verildi. Duruşma 28 Şubat 2024’e ertelendi.