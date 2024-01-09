İşte 81 ilin Roma dönemindeki isimleri! O illerin ismi şaşırttı...

Binlerce yıldır çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış Anadolu, devasa Roma İmparatorluğu'nun da izlerini taşıyor. Türkiye'deki 81 ilin adları Roma döneminde neydi? Romalılar, memleketinize ne isim vermişti? Gelin birlikte bakalım...

İşte 81 ilin Roma dönemindeki isimleri! O illerin ismi şaşırttı...
Son Güncelleme:

Roma İmparatorluğu'nun Anadolu coğrafyasına hakim olduğu dönemde, bugün üzerinde yaşadığımız 81 ilin isminin ne olduğunu hiç düşündünüz mü?

Tarih meraklıları, konu hakkında derinlikli araştırmalar yapıyor. Hatta kimi yapay zeka uygulamaları bile konuya dair doğru bilgiler sağlayabiliyor.

Ancak nereden bakılırsa bakılsın Augustus'tan Honorius'a kadar birçok hükümdarın hüküm sürdüğü Roma İmapatorluğu'nda günümüzdeki 81 ile ne isim verdikleri araştırmaya değer bir konu.

İşte ünlü şair Ahmed Arif'in "Ne İskender takmışım/Ne şah ne sultan"* dediği Anadolu'da yer alan 81 ilin Roma dönemindeki isimleri:

İşte 81 ilin Roma dönemindeki isimleri! O illerin ismi şaşırttı... - Resim : 1

Not: Roma İmparatorluğunun bölünmesi sebebiyle bölge MS 395 yılında, Doğu Roma İmparatorluğunun (Bizanslılar) sınırları içerisinde kaldı.Erzurum, Doğu Roma İmparatoru II. Theodosios’a (408-450) izafe edilerek Anadolu’ya yönelik İran saldırılarına karşı muhtemelen 415-422 yıllarında Theodosiopolis adıyla kuruldu.

Dipnot:

*Ahmed Arif, Anadolu, Şiir

# roma # roma imparatorluğu # 81 il
Çok Okunanlar
O Markette Yağlar ve Bakliyatta Dev İndirim Başlıyor! 12 Ocak'a Kadar Devam Edecek!
O Markette Yağlar ve Bakliyatta Dev İndirim Başlıyor! 12 Ocak'a Kadar Devam Edecek!
Bugün Başlıyor! O Markette İndirim Zinciri Başladı!
Bugün Başlıyor! O Markette İndirim Zinciri Başladı!
Adana'da Deprem!
Adana'da Deprem!
Bugün Nerede Deprem Oldu? Yaşanan Son Depremler Hissedildi Mi?
Bugün Nerede Deprem Oldu? Yaşanan Son Depremler Hissedildi Mi?
Bugün Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Yağmur İstanbul'a Yaradı Mı?
Bugün Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Yağmur İstanbul'a Yaradı Mı?
Öne Çıkanlar FATİH CAMİİ SALDIRISINDAN ZAFER PARTİSİ SORUMLU TUTULDU | Ulusal Haber FATİH CAMİİ SALDIRISINDAN ZAFER PARTİSİ SORUMLU TUTULDU | Ulusal Haber Meteoroloji Tek Tek Sıraladı! Meteoroloji Tek Tek Sıraladı!