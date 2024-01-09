İşte 81 ilin Roma dönemindeki isimleri! O illerin ismi şaşırttı...

Roma İmparatorluğu'nun Anadolu coğrafyasına hakim olduğu dönemde, bugün üzerinde yaşadığımız 81 ilin isminin ne olduğunu hiç düşündünüz mü?

Tarih meraklıları, konu hakkında derinlikli araştırmalar yapıyor. Hatta kimi yapay zeka uygulamaları bile konuya dair doğru bilgiler sağlayabiliyor.

Ancak nereden bakılırsa bakılsın Augustus'tan Honorius'a kadar birçok hükümdarın hüküm sürdüğü Roma İmapatorluğu'nda günümüzdeki 81 ile ne isim verdikleri araştırmaya değer bir konu.

İşte ünlü şair Ahmed Arif'in "Ne İskender takmışım/Ne şah ne sultan"* dediği Anadolu'da yer alan 81 ilin Roma dönemindeki isimleri:

Not: Roma İmparatorluğunun bölünmesi sebebiyle bölge MS 395 yılında, Doğu Roma İmparatorluğunun (Bizanslılar) sınırları içerisinde kaldı.Erzurum, Doğu Roma İmparatoru II. Theodosios’a (408-450) izafe edilerek Anadolu’ya yönelik İran saldırılarına karşı muhtemelen 415-422 yıllarında Theodosiopolis adıyla kuruldu.

Dipnot:

*Ahmed Arif, Anadolu, Şiir