Fahiş fiyatın cezası ağırlaştırılıyor

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi.

Fahiş fiyatın cezası ağırlaştırılıyor

Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi.

Fahiş fiyat uygulayanlara verilen cezalar artırılacak. Stokçulukta ısrar edenlere kapatma cezası gündeme gelecek.

Bu kapsamda rekabetin korunması ve ürün güvenliğinin sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapılacak.

ALDATICI REKLAMLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin liradan 1 milyon liraya, stokçuluk yapanların cezası da 1 milyon liradan 12 milyon liraya çıkarılacak. Stokçuluktan bir yılda 3 kez ceza alan işletmelere 6 güne kadar kapatma cezası verilecek.

Satıştan kaçınanlara da, mal ve hizmet bedeline göre belli oranda ceza kesilecek. Ayrıca, düzenleme ile internetteki aldatıcı reklamlara erişimi engellemeye yönelik yeni tedbirler getirilecek.

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