Hastalarının ölümüne neden olan Prof. Dr. Alper Çelik, 3 yıl meslekten men edildi!

Diyabet, bariatrik ve metabolik cerrahi yapan Prof. Dr. Alper Çelik, ölüme yol açmak gerekçesiyle 3 yıl meslekten men edildi. Çelik, hiçbir şekilde hekimlik yapamayacak.

Hastalarının ölümüne neden olan Prof. Dr. Alper Çelik, 3 yıl meslekten men edildi!
Editör: Metehan Gül

Hastalarının ölümüne sebep olduğu iddia edilen diyabet, bariatrik ve metabolik cerrahi yapan Prof. Dr. Alper Çelik, 3 yıl meslekten men edildi.

Çelik, İstanbul’un Şişli ilçesindeki muayenehanesi, Etiler’de sahibi olduğu Özel Etiler Hastanesi de dahil hiçbir yerde doktorluk yapamayacak.

Öte yandan Çelik'in, Cevdet Akbulut, Selahattin Serin’in ölümüne sebep verdiği iddia edilmişti.

Ölümüne sebep olduğu Cevdet Akbulut'un kızına ‘hakaret’ edildiği iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Olay üzerine açıklama yapan Cevdet Akbulut'un kızı Merve Akbulut, “Benden 1 milyon 140 bin TL para talep ediyor. Sayın devlet büyüklerim 45 tane ölümlü vakası olan biri hala ameliyatlara devam ediyor. Adalet istiyoruz” demişti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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