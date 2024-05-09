Amasya'da feci kaza! Vinçle otomobil çarpıştı!

Amasya’da vinçle çarpışan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Amasya'da feci kaza! Vinçle otomobil çarpıştı!
Editör: Metehan Gül
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Kaza, Amasya - Çorum karayolundaki Tepe tesisleri civarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Onur Güler (38) yönetimindeki 34 FPY 573 plakalı otomobil, saat 21.00 sıralarıda önünde seyreden Cihat Usta’nın kullandığı 05 EE 268 plaka sayılı vince arkadan çarptı.

Amasya'da feci kaza! Vinçle otomobil çarpıştı! - Resim : 1

Feci kazada otomobil sürücüsü Güler, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, acil sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Güler’in cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Amasya'da feci kaza! Vinçle otomobil çarpıştı! - Resim : 2

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# vinç # trafik kazası # amasya
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