Milli boksör Rabia Topuz hastaneye kaldırıldı! Milli boksörü antrenman yaparken yılan ısırdı!

Olay, dün sabah saatlerinde Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Kotangölü Mahallesi Dikendede mevkiinde meydana geldi.

Rabia Topuz beraberinde milli boksör Hatice Akbaş, antrenör Kerem Akbaş ile koşu yaptığı esnada otların arasına gizlenmiş yılanın üzerine bastı. Bu sırada yılanın sol bacağında ısırdığı milli sporcu acı içerisinde yere düştü.

Antrenör Kerem Akbaş’ın ilk müdahalesinin ardından Topuz, önce Akçadağ Şehit Gökhan Devlet Hastanesi’ne daha sonra ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren milli sporcunun sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.