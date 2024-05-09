Milli boksör Rabia Topuz hastaneye kaldırıldı! Milli boksörü antrenman yaparken yılan ısırdı!

Malatya’da, antrenman yaptığı sırada yılanın ısırdığı milli boksör Rabia Topuz hastaneye kaldırıldı.

Milli boksör Rabia Topuz hastaneye kaldırıldı! Milli boksörü antrenman yaparken yılan ısırdı!
Editör: Metehan Gül

Olay, dün sabah saatlerinde Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Kotangölü Mahallesi Dikendede mevkiinde meydana geldi.

Rabia Topuz beraberinde milli boksör Hatice Akbaş, antrenör Kerem Akbaş ile koşu yaptığı esnada otların arasına gizlenmiş yılanın üzerine bastı. Bu sırada yılanın sol bacağında ısırdığı milli sporcu acı içerisinde yere düştü.

Antrenör Kerem Akbaş’ın ilk müdahalesinin ardından Topuz, önce Akçadağ Şehit Gökhan Devlet Hastanesi’ne daha sonra ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren milli sporcunun sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# milli boksör # yılan # antrenman
Çok Okunanlar
TÜİK açıkladı! En çok bu mesleklerde açık var: Eleman aranıyor
TÜİK açıkladı! En çok bu mesleklerde açık var: Eleman aranıyor
İslam Memiş'ten altın ve doları olana acil çağrı!
İslam Memiş'ten altın ve doları olana acil çağrı!
Milyonların gözü bu haberde! Emekli zamlarına ilişkin ilk kez sayı verildi
Milyonların gözü bu haberde! Emekli zamlarına ilişkin ilk kez sayı verildi
100 bin TL ihtiyaç kredisinin faizi ne kadar? İşte en düşük faizli bankalar
100 bin TL ihtiyaç kredisinin faizi ne kadar? İşte en düşük faizli bankalar
Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı!
Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı!
Öne Çıkanlar İsrail'in Refah saldırısı neyi değiştirdi? | Aykut Diş | Başkent Kulisi İsrail'in Refah saldırısı neyi değiştirdi? | Aykut Diş | Başkent Kulisi Annesine bıçak çeken genç tutuklandı Annesine bıçak çeken genç tutuklandı