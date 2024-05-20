Feci olay! Evinin penceresinden düştü

Feci olay, Konya'da yaşandı. Evinin penceresinden aşağı düşen Nazlı Akdoğan (40), hayatını kaybetti.

Feci olay! Evinin penceresinden düştü
Editör: Yağmur Biçen

Olay bugün, saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Demiryolu Caddesi'nde yaşandı.

7 katlı binanın 4'üncü katında oturan ev kadını Nazlı Akdoğan, bilinmeyen nedenle pencereden beton zemine düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Nazlı Akdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Nazlı Akdoğan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis, Akdoğan'ın nasıl düştüğü araştırıyor. 

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