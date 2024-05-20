İzmir'de DEAŞ operasyonu

Türkiye genelinde DEAŞ'a düzenlenen operasyonlar devam ediyor. İzmir'de DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanan 20 şüpheli, tutuklandı.

İzmir'de DEAŞ operasyonu
Editör: Yağmur Biçen

Türkiye genelinde DEAŞ'a düzenlenen operasyonlar devam ediyor.  DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma  İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldü.

Menemen'de faaliyet yürüttüğü belirlenen örgüt mensuplarının yakalanması için 18 Mayıs'ta harekete geçildi.

Belirlenen evlere yapılan baskınlarda, 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel kitap ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# operasyon # deaş # gözaltı
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