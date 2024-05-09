İYİ Parti İzmir'de yüzlerce kişi istifa etti

İl Başkanı Doğan açıklamasında "Yerel seçim süreci boyunca bir yandan partimiz için çalışıp görünürken diğer yandan ama el altından ama aleni olarak başka partileri destekleyen, partimiz aleyhine açıklamalar yapan, istifalar organize eden, seçimin hemen ardından kurucu Genel Başkanımızı Türk siyasetinden sileceklerini hicap duymadan üçüncü kişilerle paylaşan, Kurucu Genel Başkanımızın istifası ve Olağanüstü Kurultayımızın ardından dahi seçilen Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu hakkında siyasi ahlaka uymayan söylem ve yorumlarda bulunan, gerek henüz istifa etmemiş olmasına rağmen gerekse partimizden istifa etmiş olduğu halde partimizden başkaca istifaları örgütleyen, kamuoyu nezdinde partimizi ve parti yönetimlerimizi manipülatif açıklamalarla tahrik ve taciz edenlerin bu gayri ahlaki ve anti demokratik tutumları karşısında sessiz ve tepkisiz kalmayacağımızın ve bu kimselerle hukuk önünde de hesaplaşacağımızın da bilinmesini isterim." ifadelerini kullandı.