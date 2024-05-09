PKK 14 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı!

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinde işgal ettiği Tel Rıfat ilçesinden 14 yaşındaki bir kız çocuğunu silahlı kadrosuna katmak için kaçırdı.

PKK 14 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı!
Editör: Yağmur Biçen
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"Bağımsız Kürt Rabıtası" Sözcüsü Redor el-Ahmed, AA muhabirine, Tel Rıfat ilçesinden 14 yaşındaki N.M'nin, okul çıkışında PKK/YPG'li teröristlerce kaçırıldığını söyledi.

AİLELERİYLE İLETİŞİM KURMALARI YASAK

Teröristlerin, kaçırdıkları çocukların aileleriyle iletişim kurmalarını engellediğini anlatan Ahmed, kaçırılan veya alıkonulan çocuklar ile gençlerin, silahlı eğitim için sözde eğitim kamplarına götürüldüğünü belirtti.

Ahmed, terör örgütü PKK/YPG'nin, yılın başından bu yana Halep, Rakka, Deyrizor ve Haseke illerinde işgal ettiği bölgelerde silahlı kadrosuna katmak için en az 25 çocuğu kaçırdığını kaydetti.

PKK/YPG'NİN ÇOCUK ASKERLERİ

Birleşmiş Milletlerin (BM) 2022'ye ilişkin "Yıllık Silahlı Çatışmalarda Çocuklar" raporunda, terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı SDG ve YPG'nin, 1200'den fazla çocuğu kaçırarak savaşmaya zorladığı açıklanmıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapordaki değerlendirmesinde, "Çocukların HPG/PKK tarafından asker olarak kullanılmasından son derece endişeliyim. Onları, çocukları asker olarak ve farklı amaçlar için kullanmayı sonlandırmaya ve saflarındaki tüm çocukları serbest bırakmaya davet ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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