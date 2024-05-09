Cumhuriyet Kadınları Derneği: "Bu yıl Anneler Günü 'Vatanları İçin Direnen Filistinli Kadınlar Günü'dür!"

12 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü yaklaşırken Cumhuriyet Kadınları Derneğinden (CKD), Anneler Günü ile ilgili anlamlı bir hareket geldi.

Cumhuriyet Kadınları Derneği, Anneler Günü ile ilgili yaklaşımını, "Gazze'nin kahraman anneleri onuruna bu yıl Anneler Günü 'Vatanları İçin Direnen Filistinli Kadınlar Günü'dür!" olarak açıkladı.

Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Yüreğimiz Filistin'le, vicdanlarımız ayakta. Emperyalist ve siyonist işgale karşı basın açıklamalarımıza tüm halkımızı davet ediyoruz!" ifadelerine yer verildi.

Gazze'nin Kahraman Anneleri Onuruna Bu Yıl Anneler Günü "Vatanları İçin Direnen Filistinli Kadınlar Günü"dür!



Yüreğimiz Filistin'le, vicdanlarımız ayakta.



Emperyalist ve siyonist işgale karşı basın açıklamalarımıza tüm halkımızı davet ediyoruz! pic.twitter.com/lWCou8Ccau — Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) (@ckdgenelmerkez_) May 9, 2024

Cumhuriyet Kadınları Derneği, 10 ve 11 Mayıs tarihlerinde, 13 şehirde belirlenen alanlarda basın açıklaması gerçekleştirecek.

Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin basın açıklaması gerçekleştireceği şehirler ve basın açıklamalarının tarih ve saatleri şu şekilde: