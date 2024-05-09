108 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı operasyonların bilançosunu duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamlarda bulundu. Tuğamiral Zeki Aktürk, açıklamasında terör operasyonlarıyla ilgili son bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE AĞIR DARBE İNDİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirten Zeki Aktürk, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada, aralarında sözde yöneticilerin de bulunduğu 67'si Irak'ın, 41'i ise Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 108 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Böylece, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 443'ü Irak'ın kuzeyinde, 510'u ise Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 953'e ulaştı.

Geçen hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin daha Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu aktaran Aktürk, 3 Mayıs'ta Pençe operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen'e rahmet diledi.

SINIRDAN YASA DIŞI GEÇİŞLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Tuğamiral Zeki Aktürk, sınırlardan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu 355 kişinin yakalandığını, 1582 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini ifade etti.

Böylece, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3 bin 488'e yükseldi. Sınırı geçemeden engellenen kişi sayısı da 52 bin 442 oldu.

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞA KATKILAR

Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ikili ilişkiler ve uluslararası misyonlar kapsamında birçok coğrafyada dünya barışına katkıda bulunmaya devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

- 2 Mayıs'ta ülkemize ziyaret gerçekleştiren Endonezya Dışişleri Bakanı'nı, 3 Mayıs'ta IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Siyasi Büro Üyesi'ni kabul eden bakanımız, 7 Mayıs'ta, Cumhurbaşkanımızın Kuveyt Emiri ile gerçekleştirdiği görüşmeye refakat etmiştir. Bakanımız, bugün de Genelkurmay Başkanımızın davetlisi olarak ülkemizde bulunan Katar Genelkurmay Başkanı ile Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarını kabul edecektir.

Filistin tarafınca barışa katkı sağlayacak ilk adımın atılmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Aktürk, İsrail'in bu adımı ve kendi içinde yükselen barış seslerini görmezden gelmeyerek ateşkese taraf olması gerektiğini vurguladı. Zeki Aktürk, şöyle devam etti:

- Böylesine olumlu bir gelişmeye rağmen, 35 bin Filistinlinin ölümüne sebep olan İsrail, saldırılarını artırarak Refah'a yöneltmiştir. İsrail'in saldırılarını durdurması, daha fazla masum insanın ölmemesi ve daha büyük bölgesel felaketlerin yaşanmaması adına uluslararası toplumu sorumlu davranmaya ve atılan bu adıma destek olmaya çağırıyoruz. Bölgemizde kalıcı barışın sağlanmasının, Filistin meselesinin adil bir çözüme kavuşması ile mümkün olacağını bir kez daha vurguluyoruz.

Tuğamiral Aktürk, mütemadiyen geliştirilen yerli ve milli savunma sanayisinin yüksek teknoloji ürünleriyle donatılan TSK'nın imkan ve kabiliyetlerinin her geçen gün daha da arttığını belirterek, bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda "OMTAS Kuleli Zırhlı Tanksavar Aracının" muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını bildirdi.

Japonya seyrine devam eden TCG Kınalıada korvetinin 7 Mayıs'ta Bangladeş'e ulaştığını, bugün de bir sonraki liman olan Malezya Kuala Lumpur'a doğru seyre başladığını belirten Aktürk, "Bangladeş'ten ayrılan TCG Kınalıada korvetimizi selamlama esnasında Bangladeş Silahlı Kuvvetlerine ait bir uçak kırıma uğramıştır. Sağlık durumu iyi olan pilota ve Bangladeş Silahlı Kuvvetlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.