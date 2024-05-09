Üs bölgelerinde paratoner var mı? Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan askerlerle ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısındaki artış ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından değerlendirme geldi. Bakanlık kaynakları, "Biz bu yaz Irak'ın kuzeyinde kilidin kapatılacağını söylemiştik. Bunun için de Bakanımızın daha önce ifade ettikleri gibi öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlarla terörle mücadeleyi sürdüreceğimizi belirtmiştik. Şu anda mücadelemiz belirttiğimiz şekilde devam ediyor. Artık sürekli operasyon devresindeyiz." ifadesini kullandı.

Bakanlık kaynakları, sınır güvenliğine ilişkin sorular üzerine, şunları kaydetti:

- Ülkemizin geleceğinden sığınmacılar nedeniyle endişe duyduğunu, ülkemize birçok kaçağın geldiğini iddia edenlerin kullandığı görüntülerin neredeyse tamamı insan kaçakçılarının insanları kandırmak için yeri, zamanı ve hangi ülkeden olduğu belli olmayacak şekilde çektikleri reklam görüntüleridir. Bu görüntüleri sosyal medyadan paylaşanlar ironik bir şekilde insan kaçakçılarının reklamını yapıyorlar, onları teşvik ediyorlar.

- Ülkemizde gördükleri her yabancının sınırdaki duvarlardan atlayarak geldiğini sanan veya kasıtlı olarak böyle bir algı yaratmaya çalışanlar en büyük saygısızlığı ve haksızlığı sınırlarda nöbet tutan 60 bin Mehmetçiğin emeğine yapıyorlar. Çünkü hudutlarımız hiç olmadığı kadar güvende ve hiç olmadığı kadar iyi korunuyor. Gerçekten bizim hudutlarımızda olduğu tespit edilen bir görüntü bize ulaşırsa zaten gereği büyük bir hassasiyetle yapılmaktadır. Bu vesileyle gerçekten derdi hudutlarımızın güvenliğinden emin olmak isteyen herkesi hudutlarımızda misafir etmekten büyük memnuniyet duyacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz.

ÜS BÖLGELERİNDE PARATONER VAR MI?

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Irak kuzeyindeki yıldırım düşmesi sonucu bazı askerlerin şehit olmasına ilişkin sorular üzerine, şunları aktardı:

- Bizim bütün üs bölgelerimizde paratonerlerimiz mevcut. Üs bölgesine konuşlanırken ilk kurduğumuz sistemlerden biri de paratonerlerdir. Son dönemde Irak kuzeyindeki Pençe bölgesinde yıldırım düşme olayı yoğun şekilde yaşanıyor. Sadece dün üs bölgelerimize düşen yıldırım sayısı 307'dir. Tedbirler eksiksiz alınıyor, her türlü sistemlerimiz çalışıyor ama bazen doğa ile baş etmek mümkün olamayabiliyor. Tedbirlere de artırılarak devam ediliyor. Fakat bölgede yükseklikten kaynaklı, ani iklim değişikliklerinin de etkisiyle maalesef bu tür olaylar yaşanabiliyor.

KATAR GENELKURMAY BAŞKANI'NIN ANKARA ZİYARETİ

Bakanlık kaynakları, Katar Genelkurmay Başkanı'nın bugün Ankara'ya gerçekleştireceği ziyaretin kapsamına ilişkin sorular üzerine, "Katar'daki askeri eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerimiz devam ediyor. Orada Katar Türk Müşterek Kuvvetleri Komutanlığına deniz ve hava unsurlarının da dahil edilmesi için çalışmalar sürüyor. Ziyareti bu kapsamda değerlendirmek lazım. Bunun yanı sıra ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile dostane ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve mevcut mekanizmaların daha etkin biçimde işletilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulacaktır." dedi.

ABD'DEN F-16 TEDARİKİ

Bakanlık kaynakları, ABD'den F-16 tedarikine ilişkin sorular üzerine ise "Taslak Teklif ve Kabul Mektupları üzerinde ilgili birimlerimiz gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yaparak muhataplarımıza ilettik. Süreç planlandığı şekilde devam ediyor." yanıtını verdi.