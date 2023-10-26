Almanya AB'yi İsrail'e destek vermeye çağırdı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği ülkelerini İsrail'e destek vermeye davet etti.

Almanya AB'yi İsrail'e destek vermeye çağırdı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi için AB Konseyi binasına girişinde gazetecilere açıklama yaptı.

- Şimdi konu, Hamas'ın korkunç saldırısına karşı kendi ülkesini savunan İsrail'i desteklediğimizi bir kez daha açıkça ifade etmemizdir." diyen Scholz, tüm esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'deki insanlara insani destek verilmesi için çaba sarf edeceklerini söyledi.

Çifte vatandaşlar ve uluslararası kuruluşların çalışanları gibi kişilerin Gazze'den ayrılmak istediğinde bunu yapabilmelerinin sağlanması gerektiğini dile getiren Scholz, "Tüm bunlar bizim taleplerimizdir. Hem de İsrail'in. Bunun bir şekilde gerçekleşmesi mümkün olmalıdır. Bu bizim, ABD'nin ve başkalarının sahip olduğu bir tutumdur." dedi.

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