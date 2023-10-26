Teori Dergisi Çalıştayı! ABD-İsrail Saldırısı Nasıl Durdurulur?

İsrail-Filistin çatışmasında ABD’nin askeri gücüyle dahil olması “Büyük Savaş çıkar mı” sorusunu gündeme getirdi. Teori Dergisi soruya Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı ile yanıt aradı.



Türk Ordusunun Suriye’nin kuzeyine yaptığı Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtlarıyla ABD’nin koridor planlarını bozduğunu vurgulayan Yaycı, 1 Ekim’de ABD’nin Türk SİHASI’nı düşürerek ciddi bir mesaj verdiğini söyledi. Yaycı, ikinci mesajınınsa Biden’ın süresini uzattığı “Türkiye’nin ABD ulusal güvenliğine olağanüstü bir tehdittir” yasasıyla verildiği ifade etti.

ABD’nin Türkiye’yi tehdit olmaktan çıkarmak için askeri girişimler yapacağının altını çizen Amiral Cihat Yaycı, “Türkiye miğferini sağlam takmalıdır” dedi.



Birinci ve İkinci Dünya Savaşı’ndan örnekler veren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, konuşmasına bu ifadelerle başladı. Dünyadaki savaş odaklarını aktaran Perinçek, Filistin’in savaşı önleyen bir savaş verdiğini söyledi.



Doğu Akdeniz’in savaş alametleriyle öne çıktığını belirten Vatan Partisi Genel Başkanı, Türkiye’nin savunma cephesinin Filistin ile birleştiğini ifade etti. Perinçek, AK Parti politikalarının savaşı davet eden çizgide olduğunu vurguladı.



Ege Denizi, Suriye ve Irak’ın kuzeyi, Doğu Akdeniz ve Karadeniz cephesinde ABD’nin Büyük Savaş Çıkarabileceğinin altını çizen Perinçek, Türkiye, Rusya, İran işbirliği modelinin savaşı önleyeceğini belirtti. Perinçek, Türkiye-Suriye işbirliğinin ABD-İsrail cephesinde yaratacağı caydırıcı etkiyi anlattı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD’nin saldırganlığının arkasında Türkiye’yi yalnız görmesi, kendisine direnen kararlı bir hükümetin olmamasının yattığını belirtti.



Çalıştayda konuşan Rus Evi Ankara Başkanı Doç. Dr. Aleksandr Sotniçenko da ABD ve İsrail’in Avrasya’da müttefiki olmadığını söyledi.





