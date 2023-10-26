BİOEXPO 2023 Fuarı Kapılarını Açtı

Laboratuvar cihazlarından saf su enjekte su sistemlerine kadar çok sayıda cihaz tanıtıldı. Bioexpo Fuarı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.

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İlaç Endüstrisi ve Teknolojileri Fuarı Bioexpo Fuarı İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde başladı.

Saf su enjekte su sistemi, bakteri örnekleme cihazı, ilaç ampullerinde oksijen analiz cihazı ve mikro organizma analiz cihazları Bioexpo 2023 fuarında sektör temsilcileri ile buluşturuldu.

1990 yılından bu yana ilaç sektörünün öncü firmalarına kaliteli cihaz satışı sunan Atotest Laboratuvar Cihazları Genel Müdürü Mesut Çalışkan, ilaç firmalarına sunulan hizmetten bahsetti.

Atotest, satışını yaptığı tüm cihazların bakımlarını kendi bünyesinde kurulan Parantek firmasında yapıyor.

Saf su enjekte su cihazı, ampul oksijen analiz cihazının yer aldığı fuarda, Havada bulunan partikül sayım cihazı da tanıtıldı.

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