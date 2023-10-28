Atlantik Kaynaklı Tehditlere Gözdağı! İran'dan "İktidar-1402" Tatbikatı

Batı Asya’da sıcak gelişmelerin yaşandığı bir dönemde İran Ordusu geniş kapsamlı bir askeri tatbikat yaptı. “İktidar-1402” adı verilen tatbikat ABD’nin bölgedeki askeri hareketliliğini artırdığı bir dönemde icra edildi.

Atlantik Kaynaklı Tehditlere Gözdağı! İran'dan "İktidar-1402" Tatbikatı
Editör: Gürkan Demir
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Batı Asya’nın sigorta kuvvetlerinden biri olan İran Ordusu, “İktidar-1402” adıyla geniş çaplı bir askeri tatbikat yaptı. Tatbikat, 7 Ekim Aksa Tufanı Operasyonu sonrası ABD’nin bölgedeki askeri varlığını artırdığı bir dönemde icra edildi.

İsfahan Eyaleti’ndeki tatbikata, füze, topçu, hava, piyade, zırhlı, hava indirme, elektronik harp ve modern harp birlikleri katıldı. 2 gün süren tatbikata 200’den fazla nakliye ve saldırı helikopteri de destek verdi.

Çeşitli senaryoların icra edildiği tatbikatın ilk aşamasını bin kilometre mesafeli 7 farklı eyaletten 4 tugay ve 2 tümenin 48 saat içinde İsfahan’a intikali oluşturdu. Sevki yapılanlar arasında topçu ve mühendislik unsurlarının da olduğu intikal sırasında hava ve kara unsurları kullanıldı. Taşıma yapan helikopterler gece görüş kamerası faydalanarak taşıma işlemini gece de sürdürdü.

İran Kara Kuvvetleri’nin muharebe ve muhtemelen tehditlere karşı savunma kapasitesinin gözden geçirildiği tatbikatta olası tehditlerle yüzleşme amaçlandı. İran’ın kendi imkanlarıyla ürettiği çok sayıda füze, tanksavar ve SİHA/İHA’lar ilk defa bu tatbikatta kullanıldı. Tatbikatta ilk kez kullanılanlar arasında karşı kuvvetin elektronik harbine karşı radar karıştırma sistemiyle donatılan helikopterler yer aldı.

Tatbikat kapsamında kıyıya sızma girişiminde bulunan düşman kuvvetlere karşı savunma senaryosu icra edildi. Bunun yanı sıra zırhlı tümen, topçu grubu ve Hava Kuvvetlerine bağlı destek timlerinin katılımıyla işgalci kuvvetlere karşı güçlü bir taarruz operasyonu yapıldı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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