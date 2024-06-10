Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Amerikancılar hezimet yaşadı: Seçimin galibi ulusal çıkarlar oldu

Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları belli oldu. Seçimler Avrupa’yı sarstı. Fransa’da erken seçim kararı alındı. Ülkelerinin ulusal çıkarlarını savunan partiler oylarını yükseltirken, Amerika güdümündeki Rusya düşmanlığı yapan partiler büyük oy kaybı yaşadı.

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Amerikancılar hezimet yaşadı: Seçimin galibi ulusal çıkarlar oldu
Editör: Mert Sagit
Son Güncelleme:

Avrupa’da 27 ülkede Avrupa Parlamentosu seçimleri yapıldı.

Fakirleşen orta sınıf Avrupalının haklarını savunan partiler oy oranlarını yükseltti.

Ülkelerini Amerika’nın güdümünde Rusya ile bir savaşın eşiğine getiren politikacılar halkları tarafından sandıkta cezalandırıldı.

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ulusal çıkarlarını savunanlar kazandı.

Fransa’da NATO’nun askeri kanadından çıkmayı savunan Marine Le Pen’in Ulusal Birlik Partisi oyların yüzde 31 buçuğunu alarak seçimi açık ara birinci sırada tamamladı.

Ülkesini Rusya ile bir savaşın eşiğine getiren Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un partisi Rönesans ise yalnızca yüzde 15 oy alabildi. Macron, sonuçların ardından Ulusal Meclisi feshetti. Fransa 30 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde erken seçime gidecek.

Almanya’da koalisyon ortağı Amerika güdümündeki Yeşiller Partisi geçen seçime göre 8,6 puan kaybedip büyük hezimet yaşadı.

Almanya'nın Rusya'ya yönelik mevcut yaptırımlarına ve Almanya'nın Ukrayna'ya silah vermesine karşı çıkan Sahra Wagenknecht’in partisi İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin katıldığı ilk seçimlerde yüzde 6,2 oy aldı.

Öte yandan Belçika Başbakanı Alexander de Croo , ülkesindeki genel seçimde partisinin başarısızlığından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, istifa edeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üç ülkeye kritik ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan üç ülkeye kritik ziyaretDış Politika
# Avrupa Parlamentosu
Çok Okunanlar
Doları olanlar dikkat! 6 liralık değişiklik mi geliyor?
Doları olanlar dikkat! 6 liralık değişiklik mi geliyor?
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bankalar harekete geçti
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bankalar harekete geçti
Harvard Üniversitesi açıkladı: "Dünyada gizlice yaşayan uzaylılar olabilir"
Harvard Üniversitesi açıkladı: "Dünyada gizlice yaşayan uzaylılar olabilir"
Güneşin altında bir gün: 11 Haziran 2024 hava durumu
Güneşin altında bir gün: 11 Haziran 2024 hava durumu
Meteoroloji uyardı! O iller kavrulacak
Meteoroloji uyardı! O iller kavrulacak
Öne Çıkanlar Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler bozuldu mu? Kremlin Sözcüsü Peskov o soruyu yanıtladı Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler bozuldu mu? Kremlin Sözcüsü Peskov o soruyu yanıtladı YKS cevap anahtarı erişime açıldı YKS cevap anahtarı erişime açıldı