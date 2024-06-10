Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Amerikancılar hezimet yaşadı: Seçimin galibi ulusal çıkarlar oldu

Avrupa’da 27 ülkede Avrupa Parlamentosu seçimleri yapıldı.



Fakirleşen orta sınıf Avrupalının haklarını savunan partiler oy oranlarını yükseltti.



Ülkelerini Amerika’nın güdümünde Rusya ile bir savaşın eşiğine getiren politikacılar halkları tarafından sandıkta cezalandırıldı.



Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ulusal çıkarlarını savunanlar kazandı.

Fransa’da NATO’nun askeri kanadından çıkmayı savunan Marine Le Pen’in Ulusal Birlik Partisi oyların yüzde 31 buçuğunu alarak seçimi açık ara birinci sırada tamamladı.



Ülkesini Rusya ile bir savaşın eşiğine getiren Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un partisi Rönesans ise yalnızca yüzde 15 oy alabildi. Macron, sonuçların ardından Ulusal Meclisi feshetti. Fransa 30 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde erken seçime gidecek.



Almanya’da koalisyon ortağı Amerika güdümündeki Yeşiller Partisi geçen seçime göre 8,6 puan kaybedip büyük hezimet yaşadı.



Almanya'nın Rusya'ya yönelik mevcut yaptırımlarına ve Almanya'nın Ukrayna'ya silah vermesine karşı çıkan Sahra Wagenknecht’in partisi İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin katıldığı ilk seçimlerde yüzde 6,2 oy aldı.



Öte yandan Belçika Başbakanı Alexander de Croo , ülkesindeki genel seçimde partisinin başarısızlığından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, istifa edeceğini bildirdi.