BAE'den Filistin'e Yardım

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, Filistin'e 20 milyon dolar değerinde acil yardım talimatı verdi.

BAE'den Filistin'e Yardım
Son Güncelleme:

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, Filistinlilerin zor bir süreçten geçtiğine dikkat çekildi.

BAE Devlet Başkanı Bin Zayid'in Filistin halkına 20 milyon dolar acil yardım talimatı verdiği aktarılan haberde, söz konusu meblağın Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) üzerinden Filistinlilere ulaştırılacağı belirtildi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah da Mısır'ın koordinasyonunda Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne acil insani yardım gönderilmesi talimatı vermişti.

İsrail Gazze'nin Mısır'a Açılan Kapısı Refah'ı Vurduİsrail Gazze'nin Mısır'a Açılan Kapısı Refah'ı VurduDünya
# filistin # gazze # israil # BAE
Çok Okunanlar
Kilosu 2 Bin 500 Lira Doğal Antibiyotik İlaç!
Kilosu 2 Bin 500 Lira Doğal Antibiyotik İlaç!
Meteoroloji o illeri uyardı! "Sel ihtimaline karşı hazırlıklı olun" dendi!
Meteoroloji o illeri uyardı! "Sel ihtimaline karşı hazırlıklı olun" dendi!
Altın fiyatları düştü mü? 10 Ekim için güncel alış ve satış fiyatları...
Altın fiyatları düştü mü? 10 Ekim için güncel alış ve satış fiyatları...
Erdoğan'ın Teklifine Özgür Bursalı'dan Tepki!
Erdoğan'ın Teklifine Özgür Bursalı'dan Tepki!
10 Ekim 2023 Resmi Gazete Kararları
10 Ekim 2023 Resmi Gazete Kararları
Öne Çıkanlar İsrail ve Filistin Neden Savaşıyor? İsrail Gerçekleri! Prof. Dr. Mehmet Yuva Anlatıyor! İsrail ve Filistin Neden Savaşıyor? İsrail Gerçekleri! Prof. Dr. Mehmet Yuva Anlatıyor! Filistinliler Yahudilere Toprak Sattı mı? Filistinliler Yahudilere Toprak Sattı mı?