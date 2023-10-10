İsrail Gazze'nin Mısır'a Açılan Kapısı Refah'ı Vurdu

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı çevresini hedef aldı.

İsrail Gazze'nin Mısır'a Açılan Kapısı Refah'ı Vurdu
Son Güncelleme:

Filistinli kaynaklar ve görgü tanıkları, İsrail ordusunun Refah'ın çevresini vurduğunu söyledi.

Refah Sınır Kapısı'nda Gazze'ye tedarik için bekleyen yakıt ve diğer ihtiyaç malzemelerini taşıyan kamyonlar ise bunun üzerine oradan ayrıldı.

İsrail Ordu Sözcülüğü, ilerleyen zamanda konuyla ilgili bir açıklama yapacağını belirtti.

"Gazze'ye Tedarik Yaparsanız, Kamyonları Vururuz"

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun X sosyal medya platformundan paylaştığı habere göre Tel Aviv, Mısır'a "Gazze'ye tedarik yaparsanız, kamyonları vururuz." mesajı gönderdi.

Refah Sınır Kapısı'ndaki Mısırlı görevliler de İsrail'in saldırı düzenleme ihtimali konusunda uyararak, Filistinli personellerden sınır kapısını boşaltmasını istemişti.

İsrail Gazze Limanı'ndaki Balıkçıların Teknelerini Vurduİsrail Gazze Limanı'ndaki Balıkçıların Teknelerini VurduDünya
# israil # gazze # hamas # mısır
Çok Okunanlar
Kilosu 2 Bin 500 Lira Doğal Antibiyotik İlaç!
Kilosu 2 Bin 500 Lira Doğal Antibiyotik İlaç!
Meteoroloji o illeri uyardı! "Sel ihtimaline karşı hazırlıklı olun" dendi!
Meteoroloji o illeri uyardı! "Sel ihtimaline karşı hazırlıklı olun" dendi!
Altın fiyatları düştü mü? 10 Ekim için güncel alış ve satış fiyatları...
Altın fiyatları düştü mü? 10 Ekim için güncel alış ve satış fiyatları...
Erdoğan'ın Teklifine Özgür Bursalı'dan Tepki!
Erdoğan'ın Teklifine Özgür Bursalı'dan Tepki!
10 Ekim 2023 Resmi Gazete Kararları
10 Ekim 2023 Resmi Gazete Kararları
Öne Çıkanlar "Vatan Partisi Olarak Filistin'in Yanındayız!" | Vatan Partisi Genel Sekreteri Ö. Bursalı Açıkladı "Vatan Partisi Olarak Filistin'in Yanındayız!" | Vatan Partisi Genel Sekreteri Ö. Bursalı Açıkladı AKSA Tufanı Ne Demek? AKSA Tufanı Ne Demek?