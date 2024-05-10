Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anasaya mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay’ın 156. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni’nde konuştu. Gündeminde yeni anayasa konusu vardı.

"Ülkemize siviller tarafından hazırlanmış yeni bir anayasa kazandıramadık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasetteki yumuşamanın yeni anayasa süreci için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

- Siyaset kurumunun ekonomik ve sosyal sorunları öne sürerek sivil anayasa ihtiyacını gündemden düşürmek istemesini doğru bulmuyoruz. Yeni anayasa, sivil siyasetin alanını genişleterek ekonomiden sosyal hayata ülkemizin meselelerinin çözümünü daha da hızlandıracaktır. Siyasetteki yumuşamayla birlikte farklı siyasi partiler arasındaki istişari görüşmelerin yoğunlaşması bu bakımdan önemli bir fırsat teşkil ediyor. Türk siyasetinin bu fırsatı ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz adına kalıcı bir kazanca dönüştürmesini ümit ediyoruz. Biz milletimizin beklentileri çerçevesinde üzerimize düşen yapıcı rolü oynamaya devam edeceğiz.

"YARGI KAMPLAŞMALARDAN UZAK TUTULMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargı kurumlarının son dönemde medya aracılığıyla yıpratılmaya çalışıldığına dikkati çekti. Erdoğan, "Yargı kurumları eleştirilmez değildir, ancak yıpratılmasına izin vermeyiz" dedi.

- Yargıyı yönlendirme, yargı mercilerimizi baskı altına alma, istemedikleri karar çıkması halinde hukukçularımızı hedefe koyma her geçen gün daha sık karşılaştığımız tehditlerden biri haline ne yazık ki dönüşüyor. Sosyal medyadaki acımasız, linç kültürünün mağdur ettiği kesimlerin en başında maalesef yargı organlarımız ve mensuplarımız geliyor. Yargı da eleştirilemez değildir. Fakat yargının toptancı bir anlayışla, kurumsal olarak yıpratılmasını, yargı organlarımıza ve mensuplarımıza çamur atılmasını asla kabul edemeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargının siyasi kamplaşmalardan uzak tutulmasını gerektiğini belirtti.