BAFTA Ödül Törenine Katılan Ken Loach İsrail'in Filistin'e Saldırılarını Durdurması Mesajı Verdi

2024 İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) ödül töreninde yarışan ünlü İngiliz yönetmen Ken Loach İsrail'in Filistin'e saldırılarını durdurması mesajı verdi.

BAFTA Ödül Törenine Katılan Ken Loach İsrail'in Filistin'e Saldırılarını Durdurması Mesajı Verdi
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Suriyeli mültecilerin ele alındığı "The Old Oak" filmiyle yarışan Loach, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Royal Albert Hall'da yapılan ödül töreni sırasında kırmızı halıda, filmin yazarı Paul Laverty tarafından tutulan "Gazze: Katliamı Durdurun" yazılı pankartın yanında poz verdi.

Filmin yapımcısı Rebecca O'Brien da pankartla birlikte poz veren isimlerden biri oldu.

İsrail'in Eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz Gazze'den Sonra Saldıracağı Yer İçin Tarih Verdi!İsrail'in Eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz Gazze'den Sonra Saldıracağı Yer İçin Tarih Verdi!Dünya

Kaynak: TRT Haber

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