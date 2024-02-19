BAFTA Ödül Törenine Katılan Ken Loach İsrail'in Filistin'e Saldırılarını Durdurması Mesajı Verdi

Suriyeli mültecilerin ele alındığı "The Old Oak" filmiyle yarışan Loach, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Royal Albert Hall'da yapılan ödül töreni sırasında kırmızı halıda, filmin yazarı Paul Laverty tarafından tutulan "Gazze: Katliamı Durdurun" yazılı pankartın yanında poz verdi.

Filmin yapımcısı Rebecca O'Brien da pankartla birlikte poz veren isimlerden biri oldu.