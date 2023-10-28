Batı Asya'daki ABD Üsleri Vuruluyor

Batı Asya'daki ABD üsleri art arda vuruluyor. ABD'nin Suriye ve Irak'taki üslerine 20 civarında saldırı gerçekleşti. Saldırılarda insansız hava araçlarının yanı sıra karadan karaya atılan mermiler ve roketler de kullanılıyor.

Son olarak Irak'taki İslami Direniş Cephesi Irak'ın batısında yer alan ABD'nin Ayn el-Esad Askeri Üssü'ne İHA ile saldırı gerçekleştirdi. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 17 Ekim'deki bir konuşmasında, İsrail'in saldırılarının devam etmesi halinde "direniş güçlerinin" harekete geçeceğini söylemişti.

İran devlet televizyonu 19 Ekim'de, İsrail'in, Gazze'ye saldırılarının durdurulmaması halinde Tahran'ın "direniş güçleri" olarak adlandırdığı bölgedeki müttefikleri tarafından nasıl saldırıya uğrayabileceğini anlatan bir haber yayınlamıştı.