Birleşmiş Milletler Açıkladı! Gazze'nin Dış Dünya ile Bağlantısı Kesildi

BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü Hastings, "Yoğun bombardıman nedeniyle Gazze'nin dış dünya ile bağlantısı kesildi. Savaşların kuralları vardır. Siviller korunmalı." dedi.

Birleşmiş Milletler Açıkladı! Gazze'nin Dış Dünya ile Bağlantısı Kesildi
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Birleşmiş Milletler (BM) Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings, X sosyal medya platformundan İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'ye ilişkin paylaşımda bulundu.

Gazze'nin yoğun bombardıman nedeniyle dış dünya ile bağlantısının kesildiğini belirten Hastings, şunları kaydetti:

- Hastane hizmetleri ve insani yardım operasyonları iletişim, enerji, yiyecek, su ve ilaçlar olmadan devam edemez. Sağlık çalışanları, gazeteciler ve BM personeli de dahil sivillerin güvenliği ciddi risk altında. Savaşların kuralları vardır. Siviller korunmalı.
Filistin Kızılayı'ndan Gazze'de İletişimin Kesilmesi Sonrası AçıklamaFilistin Kızılayı'ndan Gazze'de İletişimin Kesilmesi Sonrası AçıklamaDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Birleşmiş milletler # gazze
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