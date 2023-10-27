Birleşmiş Milletler Açıkladı! Gazze'nin Dış Dünya ile Bağlantısı Kesildi

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings, X sosyal medya platformundan İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'ye ilişkin paylaşımda bulundu.

Gazze'nin yoğun bombardıman nedeniyle dış dünya ile bağlantısının kesildiğini belirten Hastings, şunları kaydetti:

- Hastane hizmetleri ve insani yardım operasyonları iletişim, enerji, yiyecek, su ve ilaçlar olmadan devam edemez. Sağlık çalışanları, gazeteciler ve BM personeli de dahil sivillerin güvenliği ciddi risk altında. Savaşların kuralları vardır. Siviller korunmalı.