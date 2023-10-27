Filistin Kızılayı'ndan Gazze'de İletişimin Kesilmesi Sonrası Açıklama

Filistin Kızılayı, Gazze'deki ekipleriyle iletişimin tamamen koptuğunu belirtti. Filistin Kızılayı, gerçekleştirilen saldırı sonrası Gazze'de ambulans hizmetlerinin verilememesinden endişeli olduklarını belirtti.

Filistin Kızılayı'ndan Gazze'de İletişimin Kesilmesi Sonrası Açıklama

Filistin Kızılayı, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun bombardımanının ardından kentteki ekipleriyle temasın tamamen kesildiğini duyurdu. Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, "İşgal yetkililerinin sabit hatları, cep telefonlarını ve internet iletişim ağlarını tamamen kesmesi nedeniyle Gazze'de çalışan tüm ekiplerimizle iletişim tamamen koptu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu kesinti nedeniyle ambulans hizmetlerinin sağlanamaması konusunda derin endişe duyulduğu kaydedildi. "Bu adım, işgalcilerin, Gazze'yi dış dünyadan izole ederken savaş suçları işlemeye devam edeceği anlamına geliyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, uluslararası topluma, savunmasız sivillere, sağlık ekiplerine acil koruma sağlanması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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